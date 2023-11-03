ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ НЕЗАКОННО ПОЛУЧИЛО ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ


15:47 03.11.2023

Факты завышения стоимости работ по озеленению территорий в Бресте выявил Комитет госконтроля Брестской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в ходе проверки одного из предприятий ЖКХ установлено, что оно незаконно получило из бюджета более 500 тыс. рублей.

Сумма завышения стоимости возмещена в бюджет. К дисциплинарной ответственности привлечены заместитель главного инженера и начальник ПТО предприятия. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Предприятие также внесло в бюджет более 150 тыс. рублей налогов и отчислений (по результатам устранения выявленных нарушений бухгалтерского учета).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.11.2023
валюта курс
EUR 3.4064
USD 3.2003
RUB 3.4406
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5300 +0.1353
USD 3.2003 -0.0005
RUB 3.4406 +0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4100
USD 3.1960 3.2050
RUB 3.4200 3.4270
подробнее

Конвертация в банках
на 03.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0640
EUR/RUB 99.0000 99.7000
USD/RUB 93.1000 93.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте