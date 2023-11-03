Факты завышения стоимости работ по озеленению территорий в Бресте выявил Комитет госконтроля Брестской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в ходе проверки одного из предприятий ЖКХ установлено, что оно незаконно получило из бюджета более 500 тыс. рублей.

Сумма завышения стоимости возмещена в бюджет. К дисциплинарной ответственности привлечены заместитель главного инженера и начальник ПТО предприятия. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Предприятие также внесло в бюджет более 150 тыс. рублей налогов и отчислений (по результатам устранения выявленных нарушений бухгалтерского учета).