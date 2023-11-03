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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ НЕЗАКОННО ПОЛУЧИЛО ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
15:47 03.11.2023
Факты завышения стоимости работ по озеленению территорий в Бресте выявил Комитет госконтроля Брестской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в ходе проверки одного из предприятий ЖКХ установлено, что оно незаконно получило из бюджета более 500 тыс. рублей.
Сумма завышения стоимости возмещена в бюджет. К дисциплинарной ответственности привлечены заместитель главного инженера и начальник ПТО предприятия. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.
Предприятие также внесло в бюджет более 150 тыс. рублей налогов и отчислений (по результатам устранения выявленных нарушений бухгалтерского учета).
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