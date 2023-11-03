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ЭКОНОМИКА РБ
В НАН БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛСЯ БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
15:00 03.11.2023
На базе Института философии НАН Беларуси 2 ноября 2023 года состоялось открытие Белорусско-турецкого исследовательского центра.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, Основными задачами центра являются: координация и проведение совместных научно-исследовательских работ, отдельных проектов в сфере историко-культурного и философского наследия Беларуси и Турции, повышение квалификации научных кадров путем изучения турецкого языка, а также перевод произведений турецких и белорусских философов, ученых на белорусский и турецкий языки.
Совместный Белорусско-турецкий исследовательский центр является структурным подразделением Института философии НАН Беларуси, в его состав входят как белорусские, так и турецкие исследователи. Центр, таким образом, служит пространством для теоретического и практического взаимодействия ученых двух разных по происхождению и смысловому наполнению культур. Такое взаимодействие особенно значимо, поскольку позволяет выявить общие ценностные и идейные векторы в историческом прошлом и культурном настоящем двух разных, но сотрудничающих государств и народов. В настоящее время Центр сосредоточен на выполнении одной общей темы «Философское и духовно-культурное наследие Беларуси и Турции: история и современность».
В рамках этой общей темы в 2023 г. турецкие исследователи готовят «Обзор основных достижений турецкой философии», а их белорусские коллеги исследуют «Влияние белорусско-мусульманской традиции на формирование культурной и национальной идентичности».
Помимо исследовательской части, работа центра предполагает и образовательную, и популяризаторскую функции. Так, на базе центра предполагается изучение учеными НАН Беларуси турецкого языка, планируется проведение разнообразных лекций и мастер-классов.
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