На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 1 ноября доступна к заказу новая административная процедура Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 548.21.2.1 «Государственная регистрация технических условий и извещений об изменении технических условий».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, направить заявление на осуществление административной процедуры субъекты хозяйствования (юридические лица и индивидуальные предприниматели) могут из личного кабинета на новой версии единого портала электронных услуг.

В зависимости от области распространения технических условий заявление на осуществление административной процедуры направляется заинтересованным лицом в уполномоченный орган:

РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» – при регистрации технических условий в области архитектурной, строительной и градостроительной деятельности;

Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации – при регистрации иных технических условий.