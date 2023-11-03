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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ГОССТАНДАРТА ПОЯВИЛАСЬ НА ЕПЭУ
13:42 03.11.2023
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 1 ноября доступна к заказу новая административная процедура Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 548.21.2.1 «Государственная регистрация технических условий и извещений об изменении технических условий».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, направить заявление на осуществление административной процедуры субъекты хозяйствования (юридические лица и индивидуальные предприниматели) могут из личного кабинета на новой версии единого портала электронных услуг.
В зависимости от области распространения технических условий заявление на осуществление административной процедуры направляется заинтересованным лицом в уполномоченный орган:
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» – при регистрации технических условий в области архитектурной, строительной и градостроительной деятельности;
Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации – при регистрации иных технических условий.
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