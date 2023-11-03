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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА НА ОРШАНСКОМ МЯСОКОНСЕРВНОМ КОМБИНАТЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО


13:15 03.11.2023

По факту нарушений правил охраны труда на Оршанском мясоконсервном комбинате, в результате которых пострадали 5 человек, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, при стерилизации готовой продукции в автоклаве произошел срыв крышки с выбросом пара, воды, а также металлических банок с консервированной продукцией предприятия. Это стало причиной причинения телесных повреждений пяти работникам, которые находились в непосредственной близости от автоклава. Пострадали 50-летний мужчина и четыре женщины в возрасте от 31 года до 55 лет. Сейчас два человека находятся в реанимации, один из них - в тяжелом состоянии.

Следователи провели повторный осмотр места инцидента, изъяли механизмы контроля давления и температуры аварийного сброса пара. Для установления объективной картины инцидента допрашиваются свидетели, изучается техническая документация.

УСК по Витебской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.306 (нарушение правил охраны труда) УК. Особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, которые привели к ЧП.
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