За январь-октябрь 2023 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 2305,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступления увеличились на 15%, или 300,9 млн рублей в фактических ценах.

Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (43,0%), налога на прибыль (13,6%), налога на добавленную стоимость (9,8%), акцизов (5,5%), налога на недвижимость (5,2%) и налога при упрощенной системе налогообложения (2,8%).