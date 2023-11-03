Почти вдвое выросли очереди легковых авто в преддверии длительных выходных. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«В Беларуси следующие четыре дня, с 4 по 7 ноября, объявлены выходными. Прогнозируемо, что подобные мини отпуска влияют на рост числа желающих провести время за границей. В этой связи, а также по причине игнорирования сопредельными контрольными службами норм пропуска, очереди транспорта существенно увеличиваются», - говорится в сообщении ведомства.

Так, за прошедшие сутки количество легкового транспорта в очередях в Литву увеличились со 155 до 350 единиц, в Польшу — со 180 до 300. При этом по наиболее загруженному литовскому маршруту, проходящему через Мядининкай (Каменный Лог), в Евросоюз проследовало 48% авто от нормы, а через единственный польский функционирующий погранпереход Тересполь (Брест) — 34%.

Очереди фур на въезд в ЕС существенно не изменились. Наиболее загруженным пунктом пропуска на пути в страны Евросоюза по-прежнему является литовский Шальчининкай (Бенякони) — здесь оформления ожидают 765 грузовиков.