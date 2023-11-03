ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНЫ СТИМУЛИРОВАТЬ ПЕРЕХОД ИП В МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС


11:43 03.11.2023

Государство намерено стимулировать переход ИП в малый и средний бизнес. Об этом заявил заместитель министра экономики Владимир Наумович, выступая на передаче «Экономическая среда» телеканала «Беларусь-1».

Обсуждая итоги прошедшей Недели предпринимательства Владимир Наумович высказал мнение, что ключевая идея этого масштабного форума реализована - диалог власти и бизнеса состоялся.

«Обозначены четкие ориентиры для бизнес-сообщества: какие направления развития имеют долгосрочные перспективы, будут заложены в разрабатываемых стратегических документах и получат поддержку государства. Бизнес, в свою очередь, озвучил какие изменения в регуляторной среде им необходимы», - сказал замминистра.

Говоря о вкладе предпринимательского сектора в экономику страны было отмечено, что субъекты МСП формируют почти 26% ВВП. При этом вклад микроорганизаций и индивидуальных предпринимателей лишь 8,2%, остальное - малые и средние организации.

«Для государства наиболее эффективным является развитие крупного бизнеса. Индивидуальный предприниматель – это стартовая форма развития бизнеса. И сегодня очевидно, что необходима эволюционная трансформация предпринимательского сектора, формирование его «нового лица», - заявил Владимир Наумович, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, ключевые задачи по такой трансформации были обозначены в рамках Форума предпринимательства первым вице-премьером Николаем Снопковым.

«В первую очередь это развитие и поддержка производственного бизнеса. Второе направление - масштабирование, укрупнение бизнеса. Уже подготовлен законопроект, который предусматривает «бесшовный переход» ИП в юридическое лицо с сохранением всех прав и обязанностей. Также планируется введение особого режима для организаций со средней численностью работников до 50 человек, предусматривающего распространение на эту категорию субъектов хозяйствования льгот и преференций, которые предоставляются ИП и микроорганизациям.

Следующая задача – это развитие бизнеса в регионах, а также создание межрайонных центров по предоставлению предпринимателям финансовых и консультационных услуг. Необходимо приблизить уровень таких услуг в областях до уровня столицы», – подчеркнул Владимир Наумович.

Говоря о государственных задачах, которые должен решать предпринимательский сектор в текущих условиях, заместитель главы экономического ведомства отметил необходимость активного участия в производственной кооперации с крупными предприятиями, в вопросах импортозамещения, экспортоориентированность и социальное партнерство.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.11.2023
валюта курс
EUR 3.4064
USD 3.2003
RUB 3.4406
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5300 +0.1353
USD 3.2003 -0.0005
RUB 3.4406 +0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4100
USD 3.1960 3.2050
RUB 3.4200 3.4270
подробнее

Конвертация в банках
на 03.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0640
EUR/RUB 99.0000 99.7000
USD/RUB 93.1000 93.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте