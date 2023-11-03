Государство намерено стимулировать переход ИП в малый и средний бизнес. Об этом заявил заместитель министра экономики Владимир Наумович, выступая на передаче «Экономическая среда» телеканала «Беларусь-1».

Обсуждая итоги прошедшей Недели предпринимательства Владимир Наумович высказал мнение, что ключевая идея этого масштабного форума реализована - диалог власти и бизнеса состоялся.

«Обозначены четкие ориентиры для бизнес-сообщества: какие направления развития имеют долгосрочные перспективы, будут заложены в разрабатываемых стратегических документах и получат поддержку государства. Бизнес, в свою очередь, озвучил какие изменения в регуляторной среде им необходимы», - сказал замминистра.

Говоря о вкладе предпринимательского сектора в экономику страны было отмечено, что субъекты МСП формируют почти 26% ВВП. При этом вклад микроорганизаций и индивидуальных предпринимателей лишь 8,2%, остальное - малые и средние организации.

«Для государства наиболее эффективным является развитие крупного бизнеса. Индивидуальный предприниматель – это стартовая форма развития бизнеса. И сегодня очевидно, что необходима эволюционная трансформация предпринимательского сектора, формирование его «нового лица», - заявил Владимир Наумович, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, ключевые задачи по такой трансформации были обозначены в рамках Форума предпринимательства первым вице-премьером Николаем Снопковым.

«В первую очередь это развитие и поддержка производственного бизнеса. Второе направление - масштабирование, укрупнение бизнеса. Уже подготовлен законопроект, который предусматривает «бесшовный переход» ИП в юридическое лицо с сохранением всех прав и обязанностей. Также планируется введение особого режима для организаций со средней численностью работников до 50 человек, предусматривающего распространение на эту категорию субъектов хозяйствования льгот и преференций, которые предоставляются ИП и микроорганизациям.

Следующая задача – это развитие бизнеса в регионах, а также создание межрайонных центров по предоставлению предпринимателям финансовых и консультационных услуг. Необходимо приблизить уровень таких услуг в областях до уровня столицы», – подчеркнул Владимир Наумович.

Говоря о государственных задачах, которые должен решать предпринимательский сектор в текущих условиях, заместитель главы экономического ведомства отметил необходимость активного участия в производственной кооперации с крупными предприятиями, в вопросах импортозамещения, экспортоориентированность и социальное партнерство.