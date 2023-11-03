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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЕЗДА НА УЧАСТКЕ БОРИСОВ-МИНСК ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ СЛЕДУЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
11:28 03.11.2023
Пассажирские поезда на участке Борисов-Минск после устранения неисправности следуют в штатном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал Белорусской железной дороги.
«В 10.20 техническая неисправность на перегоне Смолевичи-Городище устранена. Пассажирские поезда на участке Борисов-Минск следуют в штатном режиме», - говорится в сообщении.
Белорусская железная дорога еще раз принесла пассажирам извинения за причиненные неудобства.
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