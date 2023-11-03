УП «Белтехосмотр» за октябрь 2023 года выдало 118 тыс. 631 разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, что на 22,3% больше данного показателя за аналогичный период 2022 г. (97 тыс. 010 разрешений).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 94 тыс. 817 разрешений (79,9% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за январь-октябрь 2023 г., составило 1 324 259, что на 15,4% больше аналогичного показателя за январь-октябрь 2022 г. (1 147 380 ед.).

УП «Белтехосмотр» обращает внимание, что в настоящее время на территории Беларуси контроль наличия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении осуществляется в автоматическом режиме специальным техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи (аналогично контролю скоростного режима).

Кроме того, на территории Беларуси с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины должны быть установлены на всех колесах транспортного средства.