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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО БОЛЕЕ 9,2 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА
11:03 03.11.2023
В Беларуси на 3 ноября 2023 года во всех категориях хозяйств намолочено 9231,7 тыс. тонн зерна, включая рапс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики: убрано 217,9 тыс. га; намолочено 1804,0 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 82,8 ц/га.
На сегодня собрано 22613,8 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
Сельхозорганизации республики накопали 4020,1 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 476,4, ц/га.
К настоящему времени на 5,29 тыс. га собрано всего 162,6 тыс. тонн овощей.
Заготовлено травяных кормов всего 9133,5 тыс. тонн, или 94,5%к плану.
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