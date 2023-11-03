Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2023 года составили $8,1471 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

Таким образом, в октябре 2023 года золотовалютные резервы выросли на $222,1 млн после снижения в сентябре на $66,2 млн.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.