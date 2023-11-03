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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЕЗДА НА УЧАСТКЕ БОРИСОВ-МИНСК СЛЕДУЮТ С ОПОЗДАНИЕМ - БЖД
09:51 03.11.2023
3 ноября 2023 года по техническим причинам (неисправность контактной сети на перегоне Смолевичи-Городище) с 6 часов утра ряд пассажирских поездов на участке Борисов-Минск следуют с опозданием. Об этом сообщает Telegram-канал Белорусской железной дороги (БЖД).
Согласно информации, ориентировочное время задержки составляет от 15 минут до 1 часа 30 минут.
«Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по устранению неисправности, восстановлению графика движения поездов и доставке пассажиров в пункты назначения», - говорится в сообщении.
БЖД приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства.
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