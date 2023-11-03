3 ноября 2023 года по техническим причинам (неисправность контактной сети на перегоне Смолевичи-Городище) с 6 часов утра ряд пассажирских поездов на участке Борисов-Минск следуют с опозданием. Об этом сообщает Telegram-канал Белорусской железной дороги (БЖД).

Согласно информации, ориентировочное время задержки составляет от 15 минут до 1 часа 30 минут.

«Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по устранению неисправности, восстановлению графика движения поездов и доставке пассажиров в пункты назначения», - говорится в сообщении.

БЖД приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства.