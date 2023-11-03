|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЗНАЧЕНЫ ШЕСТЬ СУДЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА БЕЛАРУСИ
09:40 03.11.2023
Лукашенко 2 ноября подписал указ № 339 о назначении и освобождении судей, сообщает его пресс-служба.
Согласно документу, назначены, в частности, шесть судей Верховного суда, руководители Гомельского областного суда, а также экономических судов Витебской области и Минска.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2023
Курсы в банках
на 03.11.2023
Конвертация в банках
на 03.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте