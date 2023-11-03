ЭКОНОМИКА РБ

НАЗНАЧЕНЫ ШЕСТЬ СУДЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА БЕЛАРУСИ

09:40 03.11.2023 Лукашенко 2 ноября подписал указ № 339 о назначении и освобождении судей, сообщает его пресс-служба. Согласно документу, назначены, в частности, шесть судей Верховного суда, руководители Гомельского областного суда, а также экономических судов Витебской области и Минска.