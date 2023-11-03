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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ НАЗВАЛО ПРИЧИНЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ В СЕНТЯБРЕ 2023 ГОДА


09:24 03.11.2023

В сентябре годовая инфляция продолжила замедляться и достигла рекордно низких значений за всю историю наблюдений в стране: 2%. К предыдущему месяцу прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) составил 0,7%, к декабрю 2022 г. – 3,6%.

Как сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, наибольший вклад в замедление инфляционных процессов в отчетном месяце внесло снижение базовой инфляции на 0,2% в годовом выражении. Прирост цен в сегменте плодоовощной продукции замедлился по сравнению с предыдущим месяцем на 3,8% до 7,8% в годовом выражении, в сфере постоянно регулируемого ценообразования – ускорился на 0,6% до 7,1%.

Наибольшее влияние на замедление годовой инфляции продолжило оказывать снижение цен на непродовольственные товары (на 2,3% к сентябрю 2022 г.), обусловив около 0,8% снижения ИПЦ в годовом выражении. Вклад цен на продовольственные товары сократился на 0,4% до 1,04%, тарифов на услуги – увеличился на 0,08% до 1,7%.

Основное влияние на замедление инфляционных процессов в Беларуси (на фоне сохранения ценового регулирования) оказывает снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции (на 4,8% в годовом выражении), умеренный прирост цен производителей потребительских товаров (1,8% за прошедшие двенадцать месяцев), укрепление белорусского рубля к российскому – валюте основного торгового партнера, а также снижение годового прироста мировых цен на сырьевые и продовольственные товары.

Сохраняется тенденция к замедлению прироста цен в годовом выражении на большинство товаров отечественного производства. Например, прирост цен на яйца куриные сократился на 0,3% до 8,6% в годовом выражении, мясо и мясопродукты – на 0,5% до 0,7%, масло сливочное – на 1,7% до 7,6%, молоко и молочные продукты – на 2% до 6,1%. Цены на муку пшеничную за прошедшие двенадцать месяцев снизились на 2%, на хлеб и изделия хлебобулочные – на 0,1%.

Подавляющее большинство товаров, которые в стране не производятся или производятся в малом количестве, в сентябре 2023 г. к аналогичному месяцу 2022 года снизились в цене от 0,1% до 20,6%.

Обувь снизилась в цене на 0,1% в годовом выражении, одежда – на 1%, рыба и рыбопродукты – на 3,3%, ткани пряжа – на 4%, мебель – на 4,2%, бананы – на 4,2%, моющие средства – на 4,6%, электротовары – на 4,8%, телевизоры – на 5,9%, строительные материалы – на 6,3%, парфюмерно-косметические товары – на 8,9%, крупа и бобовые – на 13,8%, масло растительное – на 20,6%.

В сентябре по отношению к августу текущего года отмечается: сезонное удорожание огурцов на 38,6% и помидоров в 2,1 раза.

За последние пять лет (с 2018 по 2022 гг.) цены на помидоры в сентябре к августу в среднем увеличивались на 42,9% (минимально на 23,9% в 2020 г., максимально – на 65% в 2022 г.), на огурцы – на 70,7% (минимально на 31,3% в 2019 г., максимально – на 144,7% в 2022 г.).

Кроме того, отмечается увеличение цен на отдельные товары, которые в стране не производятся или производятся в малом количестве, в том числе на фоне курсовых колебаний и увеличения цен на них в Российской Федерации – основном торговом партнере.

За сентябрь рыба и рыбопродукты в Беларуси подорожали на 0,3% (в России – на 0,5%), масло растительное – на 0,5% (в России – на 2,7%), электротовары – на 0,8% (в России – на 1%), легковые автомобили – на 1,9% (в России – на 1,6%), рис шлифованный – на 2,7% (в России – на 2,4%), плоды цитрусовые – на 5% (в России апельсины – на 12,2%, лимоны – на 0,4%), бананы – на 18,6% (в России – на 19,3%).

Вместе с тем зафиксировано снижение цен (тарифов) на яблоки (на 0,1%), молоко и молочные продукты (на 0,3%), майонез (на 0,4%), кофе (на 0,5%), сыры (на 0,9%), макаронные изделия (на 1,1%), моющие средства (на 2,2%), пассажирский транспорт международного сообщения (железнодорожный – на 6,9%, воздушный – на 4,4%), а также овощи «борщевого набора» (от 17% до 23,6%).

В сфере постоянно регулируемого ценообразования в сентябре текущего года по отношению к предыдущему месяцу повышены цены (тарифы) на водку (на 0,2%), лекарственные препараты (на 1,3%), табачные изделия (на 1,6%), услуги высшего образования (на 5,6%), услуги горячего водоснабжения (на 7,5%).
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