На территории СЭЗ «Минск» в районе Фаниполя до конца 2023 года будут построены внутриплощадочная нитка газопровода и новая подстанция для электроснабжения. Об этом сообщает сайт СЭЗ «Минск».

«Бизнес заинтересован не только в преференциях, но и в готовой промышленной инфраструктуре, позволяющей значительно снизить издержки и сократить сроки ввода в эксплуатацию производства, – сказал глава администрации СЭЗ «Минск» Анатолий Бубен. – Поскольку территория в районе Фаниполя – приоритетная точка экономического роста, то ее освоение – одна из основных задач развития этого региона. За последние два года при поддержке государства СЭЗ провела комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры этой территории. Сейчас там строится новая подстанция «Черкассы» для электроснабжения резидентов. Срок ввода объекта – конец 2023 года. В прошлом году принят в эксплуатацию подводящий газопровод к территории СЭЗ, до конца этого года будет построена внутриплощадочная нитка газопровода протяженностью более 2 км. Кроме того, запроектированы улица и распределительный пункт, строительство которых намечено на 2024 год».

На проектирование и строительство инфраструктуры территории СЭЗ «Минск» в районе Фаниполя направлено около 40 млн белорусских рублей. Здесь работают 12 резидентов с общим объемом привлеченных инвестиций в основной капитал $183,9 млн, создано 1725 новых рабочих мест. Предприятия СЭЗ на этой территории произвели продукции на $1,93 млрд.

«Большая часть территории в этом районе уже освоена нашими резидентами, но сегодня мы можем предложить инвесторам почти 200 га свободных площадей, – отметил Анатолий Бубен. – Дзержинский район привлекателен для бизнеса географическим положением, наличием удобного транспортного сообщения как по железной дороге, так и по автомобильным. А после завершения строительства подстанции «Черкассы» и работ по подведению газопровода привлекательность района еще больше возрастет. Я уверен, что участок свободной экономической зоны будет плацдармом для дальнейшего развития бизнеса, наращивания объемов производства и активизации инвестиционных потоков в регион».