ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» на XII Петербургском международном форуме представляет работающий на сжиженном природном газе 90-тонный самосвал БЕЛАЗ-7558H.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на машине установлен газовый двигатель, который до 35% экономичнее и в разы экологичнее своего дизельного собрата. Новый газовый БЕЛАЗ надежен, производителен и соответствует всем требованиям безопасности. После завершения форума он пополнит партию из десяти таких же газовых машин, которые уже законтрактованы одной из угольных компаний Кузбасса. Отметим, что именно там в реальных условиях разреза успешно зарекомендовал себя первый образец БЕЛАЗ-7558Н.

Белорусская компания сегодня активно развивает модельный ряд газомоторной карьерной техники грузоподъемностью от 30 до 136 тонн, выстраивая перспективные направления партнерства в сфере использования природного газа и импортозамещения с ПАО «Газпром», которое имеет большой опыт в создании заправочной инфраструктуры.

1 ноября ключевым спикером стратегической сессии форума в Санкт-Петербурге выступит генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Никифорович.

Петербургский международный газовый форум, который проходит 31 октября – 3 ноября, в этом году собрал более 17 тысяч участников из 52 стран мира – это топ-менеджеры крупнейших компаний, представители органов государственной власти, эксперты, руководители вузов и научно-исследовательских институтов. Беларусь на форуме представляют более 20 ведущих промышленных предприятий, предлагающих свои разработки для нефтегазовой отрасли России.