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ЭКОНОМИКА РБ
НЕКОТОРЫЕ МАРКИ СИГАРЕТ В БЕЛАРУСИ С 1 НОЯБРЯ ПОДОРОЖАЛИ
10:37 01.11.2023
Некоторые марки сигарет в Беларуси с 1 ноября подорожали.
Согласно опубликованной на сайте Министерства по налогам и сборам информации, ООО «Табак-инвест» повысило цены на некоторые виды сигарет Winston и Sobranie на 30 копеек. Цена на сигареты Richmond Compact Ruby составит 4,75 рубля.
ООО «Интер Тобакко» увеличило стоимость сигарет Rigins Original до 3,60-3,65 рубля.
Государственное предприятие «Беларусьторг» на ввозимые в Беларусь сигареты марки Lucky Strike Aroma установило цену в размере 5 рублей.
При этом стоимость сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман» осталась неизменной.
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