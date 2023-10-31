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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАПУЩЕНА ПЛАТФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПОЕЗДОВ КИТАЙ-ЕВРОПА
10:26 01.11.2023
В индустриальном парке «Великий камень» дан старт работе платформы комплексного обслуживания контейнерных поездов Китай-Европа рейса «Чанань».
Как сообщает сайт парка, церемония состоялась 31 октября 2023 года на территории торгово-логического субпарка резидента «Великого камня» ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания». В рамках мероприятия также был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.
С января по август 2023 года количество поездов по маршруту Китай-Европа достигло 3477 составов, а среднегодовой темп роста составляет около 30%. Контейнерные перевозки по данному направлению – одна из основных сфер деятельности ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания».
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