В индустриальном парке «Великий камень» дан старт работе платформы комплексного обслуживания контейнерных поездов Китай-Европа рейса «Чанань».

Как сообщает сайт парка, церемония состоялась 31 октября 2023 года на территории торгово-логического субпарка резидента «Великого камня» ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания». В рамках мероприятия также был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

С января по август 2023 года количество поездов по маршруту Китай-Европа достигло 3477 составов, а среднегодовой темп роста составляет около 30%. Контейнерные перевозки по данному направлению – одна из основных сфер деятельности ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания».