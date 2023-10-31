Республиканский научно-методический семинар работников средней и высшей школы Беларуси (с международным участием) «Педагогическая мастерская MASTER GEO-2023» стартует 2 ноября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, двухдневный форум направлен на обмен практическим и теоретическим опытом педагогов и ученых разных стран, а также на обсуждение актуальных проблем и перспектив развития географического образования. Мероприятие организуют в очно-дистанционном формате.

К участию приглашаются все желающие педагоги и обучающиеся учреждений среднего и высшего образования географического профиля Беларуси и стран СНГ. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

На данный момент свое участие в заседании подтвердили около 100 учителей, преподавателей, методистов, научных сотрудников, школьников и студентов почти со всех белорусских регионов. Это представители БГУ, Национальной академии наук, Могилевского государственного областного института развития образования, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Витебского областного института развития образования, гимназий № 20 Минска, № 71 Гомеля и др.

В рамках Педагогической мастерской запланированы пленарное заседание и две тематические секции для педагогов средней и высшей школы. Эксперты выступят с докладами об инновационных методиках преподавания географических дисциплин с использованием информационно-коммуникационных технологий, интеграции классической и дистанционной форм обучения, электронном и эвристическом обучении, способах популяризации географических знаний и реализации дополнительного образования краеведческой направленности и др.

Обсуждение выступлений ученых состоится в рамках круглого стола. Для школьников и студентов организуют Творческую мастерскую юных географов, где ребята представят собственные доклады и конкурсные работы в области географии.

По итогам семинара подготовят сборник научных материалов, который опубликуют в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором мероприятия выступает факультет географии и геоинформатики БГУ.