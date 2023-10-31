ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ MASTER GEO-2023 СТАРТУЕТ В БГУ


09:39 01.11.2023

Республиканский научно-методический семинар работников средней и высшей школы Беларуси (с международным участием) «Педагогическая мастерская MASTER GEO-2023» стартует 2 ноября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, двухдневный форум направлен на обмен практическим и теоретическим опытом педагогов и ученых разных стран, а также на обсуждение актуальных проблем и перспектив развития географического образования. Мероприятие организуют в очно-дистанционном формате.

К участию приглашаются все желающие педагоги и обучающиеся учреждений среднего и высшего образования географического профиля Беларуси и стран СНГ. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

На данный момент свое участие в заседании подтвердили около 100 учителей, преподавателей, методистов, научных сотрудников, школьников и студентов почти со всех белорусских регионов. Это представители БГУ, Национальной академии наук, Могилевского государственного областного института развития образования, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Витебского областного института развития образования, гимназий № 20 Минска, № 71 Гомеля и др.

В рамках Педагогической мастерской запланированы пленарное заседание и две тематические секции для педагогов средней и высшей школы. Эксперты выступят с докладами об инновационных методиках преподавания географических дисциплин с использованием информационно-коммуникационных технологий, интеграции классической и дистанционной форм обучения, электронном и эвристическом обучении, способах популяризации географических знаний и реализации дополнительного образования краеведческой направленности и др.

Обсуждение выступлений ученых состоится в рамках круглого стола. Для школьников и студентов организуют Творческую мастерскую юных географов, где ребята представят собственные доклады и конкурсные работы в области географии.

По итогам семинара подготовят сборник научных материалов, который опубликуют в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором мероприятия выступает факультет географии и геоинформатики БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2023
валюта курс
EUR 3.3404
USD 3.1620
RUB 3.4400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2023
валюта курс +/-
USD 3.1620 -0.0338
RUB 3.4400 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3740
USD 3.1760 3.1930
RUB 3.3900 3.4250
подробнее

Конвертация в банках
на 01.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0630
EUR/RUB 98.7000 99.5000
USD/RUB 92.8000 94.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте