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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РАЗМЕР БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
09:31 01.11.2023
С 1 ноября в Беларуси увеличивается размер бюджета прожиточного минимума (БПМ).
Как уже сообщалось, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в ценах сентября 2023 года в расчете на месяц на период с 1 ноября 2023 г. по 31 января 2024 г. установлен в следующих размерах:
в среднем на душу населения – 367 белорусских рублей 79 копеек (сейчас - 364,40 рубля);
трудоспособное население – 405 белорусских рублей 27 копеек (сейчас - 403,94 рубля);
пенсионеры – 273 белорусских рубля 26 копеек (сейчас – 271,09 рубля);
дети в возрасте до трех лет – 237 белорусских рублей 34 копейки (сейчас – 232,41 рубля);
дети в возрасте от трех до шести лет – 325 белорусских рублей 11 копеек (сейчас – 319,50 рубля);
дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 393 белорусских рубля 34 копейки (сейчас – 388,35 рубля).
Это на 0,9% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября 2023 г.
Кроме того, автоматически изменятся надбавки и повышения, встроенные в систему социальной защиты, и отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ. Так, изменяются размеры госпособий семьям, воспитывающим детей, будут увеличены доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте от 75 лет и старше, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии.
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