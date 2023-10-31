С 1 ноября в Беларуси увеличивается размер бюджета прожиточного минимума (БПМ).

Как уже сообщалось, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в ценах сентября 2023 года в расчете на месяц на период с 1 ноября 2023 г. по 31 января 2024 г. установлен в следующих размерах:

в среднем на душу населения – 367 белорусских рублей 79 копеек (сейчас - 364,40 рубля);

трудоспособное население – 405 белорусских рублей 27 копеек (сейчас - 403,94 рубля);

пенсионеры – 273 белорусских рубля 26 копеек (сейчас – 271,09 рубля);

дети в возрасте до трех лет – 237 белорусских рублей 34 копейки (сейчас – 232,41 рубля);

дети в возрасте от трех до шести лет – 325 белорусских рублей 11 копеек (сейчас – 319,50 рубля);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 393 белорусских рубля 34 копейки (сейчас – 388,35 рубля).

Это на 0,9% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября 2023 г.

Кроме того, автоматически изменятся надбавки и повышения, встроенные в систему социальной защиты, и отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ. Так, изменяются размеры госпособий семьям, воспитывающим детей, будут увеличены доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте от 75 лет и старше, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии.