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ЭКОНОМИКА РБ


ПВТ И БЕЛАГРОПРОМБАНК БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ПО ВОПРОСАМ ПОДДЕРЖКИ СТАРТАП-ДВИЖЕНИЯ


17:58 31.10.2023

Парк высоких технологий (ПВТ) и Белагропромбанк подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам развития и поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства. Документ подписан в рамках интерактивной дискуссии «Инновационная среда: возможности для стартапов», которая прошла в ПВТ.

Как сообщает сайт парка, мероприятие на площадке бизнес-инкубатора ПВТ собрало около 20 представителей стартап-сообщества из разных сфер.

Заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кирилл Залесский рассказал о деятельности Парка высоких технологий, преимуществах вступления, бизнес-инкубаторе и существующих механизмах поддержки стартап-проектов.

«За годы своего существования Парк высоких технологий стал благоприятной экосистемой для талантливых специалистов и инновационных компаний. Здесь родилось множество успешных IT-стартапов и разработок, которые используются как на внутреннем, так и на мировом рынке. Однако сегодня и целевые аудитории, и рынки заметно изменились. Стартапам необходимо адаптироваться к новым условиям», – обратил внимание присутствующих Кирилл Залесский.

Он подчеркнул, что для развития полноценной стартап-экосистемы необходимо «собрать весь круг заинтересованных лиц воедино и наладить эффективное взаимодействие».

В свою очередь начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Примак подробно остановился на истории проекта Igrow, который развивается с 2019 года.

«Сначала это был корпоративный проект, затем он приобрел республиканский масштаб», – подчеркнул Дмитрий Примак. – Центры притяжения «Igrow» занимаются формированием партнерских центров компетенций, приоритетов по различным технологическим направлениям, сопровождением от стадии идеи до получения экономических эффектов, а также реализуют гибкую систему независимой экспертизы, биржу стартапов».

Он рассказал о реализации республиканской конкурсной программы «Стартап-марафон» для поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства в стране. «Стартап-марафон – это один из инструментов, который позволяет стимулировать и поддерживать технологический стартап, начиная с этапа идеи. Благодаря программе можно вырастить собственный бизнес за девять месяцев. Самая главная цель

«Стартап-марафона» заключается в том, чтобы инновационных предпринимателей в стране стало больше», – отметил начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк».

Директор по инвестициям Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций RBF Ventures Ирина Пунтус рассказала о деятельности фонда, который занимается поддержкой стартапов на ранних стадиях, акцентировала внимание на финансовых возможностях для стартапов в Беларуси и представила анализ ситуации на венчурном рынке в 2023 году.

В развитие мероприятия участники задавали интересующие их вопросы, касающиеся базы партнеров для взаимодействия, источников финансирования, поддержки, улучшения бизнес-процессов. Представители стартап-сообщества делились собственным опытом, предлагали идеи и рекомендации для успешного развития белорусской старт-экосистемы.
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