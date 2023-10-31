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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОПТОВАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ПРОДЭКСПО-2023»


17:32 31.10.2023

29-я Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО-2023» пройдет в Минске с 14 по 17 ноября (проспект Победителей 20/2. Футбольный манеж).

Организатором выставки-ярмарки является государственное предприятие «БелЭкспо» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также концерна «Белгоспищепром».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, на протяжении четырех дней участников и посетителей ждет насыщенная программа: конкурсы, мастер-классы, обучающие сессии, семинары, фестивали, бизнес-встречи, дегустации.

Традиционно выставку сопровождает масштабная деловая программа, наполненная актуальными темами развития продовольственного рынка, экспертными дискуссиями между специалистами отрасли.

Значимым блоком проходит серия блиц-переговоров между производителями продукции и представителями коммерческих служб торговых сетей Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.

Деловой форум, проходящий при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия с участием представителей государственных структур и профессионалов отрасли, также стал неотъемлемой частью программы выставки.

В рамках программы проходят чемпионаты кондитерского искусства, демонстрация конкурсных работ кулинарного мастерства, республиканский смотр качества «Смакота», а также мастер-классы шеф-поваров, презентации продуктовых новинок и дегустации.
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