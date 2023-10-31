ЭКОНОМИКА РБ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 56,9% ФОРМИРУЮТ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

16:43 31.10.2023 877,5 млн рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики в январе-сентябре 2023 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на их долю приходится 56,9% общих поступлений. От организаций негосударственного сектора поступило 518,3 млн рублей (33,6%), индивидуальные предприниматели уплатили 86,7 млн рублей (5,6%), физические лица – 59,9 млн рублей (3,9%). Общие поступления в бюджет области составили 1 542,4 млн рублей. По состоянию на 1 октября 2023 года в Могилевской области числится 635,7 тыс. плательщиков, в том числе: 13,5 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,3 тыс. организаций государственного сектора, 25,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и 594,2 тыс. физических лиц.