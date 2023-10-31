«А-100 Девелопмент» представил первые в своей истории коллекцию полностью готовых интерьеров для квартир в Зеленой гавани.

Дизайн выдержан в концепции шведской философии Lagom, сочетающей умеренность с личным комфортом и гармонией с природой. Квартиры можно адаптировать под себя – от выбора отделочных материалов до подбора декора и посуды. Такого застройщик еще не делал.

Интерьеры выполнены по канонам Lagom – шведской философии умеренности. Суть проста: брать ровно столько, сколько нужно для жизни. В интерьере царят минимализм и единение с природой, а комнаты наполнены многофункциональной мебелью. Спокойный декор помогает достичь баланса скромности и роскоши. Такими видят квартиры в Зеленой гавани архитекторы и дизайнеры.

Коллекцию интерьеров называют новаторской. Застройщик передаст ключи от полностью обставленной квартиры со всем готовым: мебелью, техникой и посудой. Детали продуманы настолько, что на кухне будет расставлена посуда, а в жилых комнатах развесят картины. Останется лишь привезти одежду.

«Мы всегда стараемся быть новаторами на рынке и смело запускать то, чего раньше не делали. Например, как сейчас, когда вместе с квартирой предлагаем не только отделку, но и полностью готовый интерьер с мебелью и посудой, включая даже ложки и вилки. Новые интерьеры крайне универсальные, предлагают разные цвета и варианты отделки. В то же время все они воплощают в себе шведскую философию Lagom, а вместе с ней – идею умеренности, комфорта и гармонии с природой. Что важно, такой интерьер сэкономит время и бюджет, а также позволит быть уверенным в качестве отделки», – заверили в «А-100 Девелопмент».

Всего доступно четыре вида коллекции. Lagom White состоит из окрашенных белых стен, бежевого ламината с фаской и подвесного потолка из гипсокартона. Для создания визуального эффекта высоких потолков, плинтус подобран под оттенок стены, а лаконичные межкомнатные двери выполнены в белом цвете со скрытыми петлями.

Облик ванной комнаты образуют сочетание белого и серого керамогранита. А еще – подвесной унитаз, полотенцесушитель, встроенный шкаф, тумба с умывальником и зеркало с подсветкой. Из неординарного – возможность выбрать между душевым уголком и ванной. В качестве дополнения можно заказать кухню Lagom Kitchen White.

В отделке Lagom Personal почти все можно подобрать под себя. Например, стены могут быть не белыми, а спокойно бежевыми или слегка янтарными, на полу ламинат одного из оттенков дуба – от белого до темно-коричневого. Двери, как и плинтус, могут быть белыми или серыми. Для санузла доступно четыре варианта плитки. Также прилагается мебель и сантехника.

В качестве дополнения – готовая кухня Lagom Kitchen+. Дизайнеры разработали четыре варианта кухни в разных цветах: серый, капучино и два белых – в современном и классическом стиле. В комплект входит не только мебель с фасадами до потолка, но и техника: встроенный холодильник, посудомоечная машина, микроволновая печь, духовой шкаф и вытяжка. На свой вкус можно выбрать цвет столешницы, скиналь, мойку и смесители.

Отделка Lagom Sweet Home разработана в формате «всё включено». В нее входят отделка всех помещений, мебель, техника, аксессуары и даже посуда. В гостиной – раскладной диван, ковер, ТВ-зона, лампа, шторы, плед и подушки. А еще два стола – большой обеденный (вместе со стульями) и компактный журнальный. Предусмотрен набор посуды и столовых приборов. В спальне – двуспальная кровать с матрасом, лампы, шторы, ковер, плед, подушки и одеяло. Для вещей продуманы шкаф и прикроватные тумбы.

Готовые интерьеры стоят от 320 долларов к стоимости «квадрата» в эквиваленте. Они доступны для строящихся квартир в Зеленой гавани.

Зеленая гавань находится в 3,5 км от Минска в окружении гольф-полей и заказника «Стиклево». Комплекс площадью 220 га застраивается коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами, дуплексами и ситихаусами разной этажности. Концепция разработана английскими, шведскими и белорусскими архитекторами. Застройка аккуратно вписана в природное окружение: дороги, бульвары и аллеи проходят среди леса. Широкое развитие получит инфраструктура: детские сады, школы, магазины, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры и другие объекты.