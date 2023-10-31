ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» поставит десять газовых самосвалов в Кузбасс до конца 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, угольная компания, в которой эксплуатируется первый 90-тонный самосвал на газомоторном топливе БЕЛАЗ-7558H, приняла решение пополнить свой техпарк партией таких машин. Четыре газовых БЕЛАЗа отгружаются заказчику в октябре, еще шесть будут поставлены до конца года.

Напомним, что новый карьерный самосвал, работающий на сжиженном природном газе, был презентован на выставке «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке в прошлом году. Опытный образец газового 90-тонника тогда был продан прямо на выставке.

«Сегодня БЕЛАЗ на газе проявляет себя с наилучшей стороны. Уже тот факт, что газовый двигатель самосвала примерно на 30% экономичнее и значительно экологичнее стандартного дизельного мотора, делает БЕЛАЗ-7558H весьма привлекательным для потребителя. При этом самосвал на деле доказал, что соответствует всем требованиям безопасности, надежности и производительности, которые предъявляются к технике при разработке месторождений открытым способом», - рассказали в холдинге.

Перспективная 90-тонная машина оснащена эффективным газопоршневым двигателем мощностью 1 068 л.с. и современным тяговым электроприводом переменно-переменного тока. Благодаря объемным криобакам, вмещающим 1400 и 350 литров газа, самосвал уверенно отрабатывает смену без остановок на дозаправку. На машине также предусмотрена возможность установки инновационной системы мониторинга работы карьерного транспорта IMS собственной разработки нашей компании.

Карьерные самосвалы в сегменте грузоподъемности 90-тонн – одни их самых востребованных у горняков, их доля на мировом рынке составляет порядка 50%. На сегодня в эксплуатации находится почти 700 единиц 90-тонных самосвалов БЕЛАЗ.