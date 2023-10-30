ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ЗА МЕТР КВАРТИР В МИНСКЕ СНИЖАЮТСЯ ТРЕТЬЮ НЕДЕЛЮ ПОДРЯД


14:20 31.10.2023

Средние цены за метр квартир в Минске снижаются третью неделю подряд, пишет Realt.

За последние семь дней, с 23 по 30 октября, число объявлений в базе Realt снизилось на 3,1% - с 14,7 до 14,2 тысячи. Среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 9% из них, средний размер скидки варьировался от $200 до $1900. В то же время в 1% объявлений цены немного увеличились — от $700 до $3000.

Индекс цен на квартиры в Минске снижается третью неделю подряд: за последнюю неделю снижение составило 0,9% (до $1356). Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1535, что на 0,2% меньше, чем в прошлый понедельник.

В основном снижения объема базы объявлений произошло за счет 3- и 4-комнатных квартир, число которых уменьшилось на 6% и 5% соответственно. Также снизился выбор «двушек» — минус 3%. В то же время 1-комнатных квартир стало больше на 2%.

Среди районов города увеличение количества объявлений отмечалось в двух районах: Партизанском (+4%) и Октябрьском (+1%). В остальных случаях выбор объектов снизился, существеннее всего в Московском — минус 7%.

В разрезе числа комнат средняя стоимость квадратного метра снизилась во всех случаях, существеннее всего у 1-комнатных — минус 2,1%.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Центральном — плюс 1,5%. В то же время цены сильнее всего снизились в Первомайском районе — минус 1,1%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2023
валюта курс
EUR 3.3825
USD 3.1958
RUB 3.4210
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3500 -0.05
USD 3.1958 -0.004
RUB 3.4210 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3770
USD 3.1750 3.1840
RUB 3.4200 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 31.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0570 1.0620
EUR/RUB 98.0000 98.8000
USD/RUB 92.3000 93.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте