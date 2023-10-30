Средние цены за метр квартир в Минске снижаются третью неделю подряд, пишет Realt.

За последние семь дней, с 23 по 30 октября, число объявлений в базе Realt снизилось на 3,1% - с 14,7 до 14,2 тысячи. Среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 9% из них, средний размер скидки варьировался от $200 до $1900. В то же время в 1% объявлений цены немного увеличились — от $700 до $3000.

Индекс цен на квартиры в Минске снижается третью неделю подряд: за последнюю неделю снижение составило 0,9% (до $1356). Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1535, что на 0,2% меньше, чем в прошлый понедельник.

В основном снижения объема базы объявлений произошло за счет 3- и 4-комнатных квартир, число которых уменьшилось на 6% и 5% соответственно. Также снизился выбор «двушек» — минус 3%. В то же время 1-комнатных квартир стало больше на 2%.

Среди районов города увеличение количества объявлений отмечалось в двух районах: Партизанском (+4%) и Октябрьском (+1%). В остальных случаях выбор объектов снизился, существеннее всего в Московском — минус 7%.

В разрезе числа комнат средняя стоимость квадратного метра снизилась во всех случаях, существеннее всего у 1-комнатных — минус 2,1%.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Центральном — плюс 1,5%. В то же время цены сильнее всего снизились в Первомайском районе — минус 1,1%.