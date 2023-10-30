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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ДЕПУТАТЫ 1 НОЯБРЯ РАССМОТРЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА


13:42 31.10.2023

1 ноября 2023 года состоится заседание десятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, в первом чтении будут рассмотрены законопроекты «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», «О республиканском бюджете на 2024 год», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь», «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности».

Во втором чтении планируется рассмотреть проекты законов «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат», «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».

В первом и втором чтениях –– «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2024 год».

В одном чтении планируется рассмотреть законопроекты «О ратификации Меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства –– члена Шанхайской организации сотрудничества», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в сфере образования», «О ратификации Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах –– членах Евразийского экономического союза».
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