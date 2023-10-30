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ЭКОНОМИКА РБ
АВТОПАРКИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2024 ГОДУ ПОПОЛНЯТСЯ 146 АВТОБУСАМИ МАЗ
13:26 31.10.2023
Автопарки Минской области в 2024 году пополнятся 146 автобусами МАЗ. Об этом заявила заместитель генерального директора по экономике ОАО "Миноблавтотранс" Анна Русак.
"Поддержана программа ускоренного обновления пассажирского транспорта. Готовится решение Миноблисполкома и в следующем году наши филиалы получат 146 новых автобусов МАЗ для городских, пригородных и междугородных перевозок пассажиров", сказала она.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, сторонами согласованы схема закупок, срок поставки и комплектация закупаемой автотехники.
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