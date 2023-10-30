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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ» ОТКРЫЛО НОВЫЙ САЛОН МЕБЕЛИ В МИНСКЕ
12:34 31.10.2023
Предприятие «ЗОВ-ЛенЕвромебель» совместно с арабскими партнерами в Абу-Даби (ОАЭ) открыло новый салон мебели в Минске (ул.Маяковского, д.11).
Как сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром», в салоне «ЗОВ» представлен широкий выбор кухонь и другой корпусной мебели. Здесь также можно найти текстильные изделия и сопутствующие товары для дома.
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