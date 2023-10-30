ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ» ОТКРЫЛО НОВЫЙ САЛОН МЕБЕЛИ В МИНСКЕ

12:34 31.10.2023 Предприятие «ЗОВ-ЛенЕвромебель» совместно с арабскими партнерами в Абу-Даби (ОАЭ) открыло новый салон мебели в Минске (ул.Маяковского, д.11). Как сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром», в салоне «ЗОВ» представлен широкий выбор кухонь и другой корпусной мебели. Здесь также можно найти текстильные изделия и сопутствующие товары для дома.