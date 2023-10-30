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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРЕДОСТАВЯТ ИНВЕСТОРАМ ЗАЩИТУ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
12:17 31.10.2023
В Беларуси намерены до конца года принять поправки в инвестиционное законодательство, предусматривающие в том числе защиту инвесторов от неблагоприятного изменения налогового законодательства и освобождение от налога на прибыль в течение 5 лет. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков.
По его словам, продолжается работа над улучшением инвестиционной среды Беларуси.
«В этом году планируем принять закон «Об инвестициях». Назову пять ключевых новаций документа:
«стабоговорка» на пять лет – то есть гарантия от неблагоприятного изменения налогового законодательства;
освобождение от налога на прибыль на срок до пяти лет;
компенсация затрат на создание внешней инфраструктуры по определенным объектам;
государственная закупка произведенной инвестором новой для страны и усовершенствованной продукции;
механизм бюджетных трансфертов, размер которых будет варьировать от 10 до 35 процентов от капитальных затрат в зависимости от уровня развития и специализации региона», - рассказал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
Он сообщил, что подготовлен проект указа, предусматривающий формирование «пула технологического оборудования, которое при ввозе в нашу страну будет освобождено от НДС».
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