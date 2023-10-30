В Беларуси намерены до конца года принять поправки в инвестиционное законодательство, предусматривающие в том числе защиту инвесторов от неблагоприятного изменения налогового законодательства и освобождение от налога на прибыль в течение 5 лет. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков.

По его словам, продолжается работа над улучшением инвестиционной среды Беларуси.

«В этом году планируем принять закон «Об инвестициях». Назову пять ключевых новаций документа:

«стабоговорка» на пять лет – то есть гарантия от неблагоприятного изменения налогового законодательства;

освобождение от налога на прибыль на срок до пяти лет;

компенсация затрат на создание внешней инфраструктуры по определенным объектам;

государственная закупка произведенной инвестором новой для страны и усовершенствованной продукции;

механизм бюджетных трансфертов, размер которых будет варьировать от 10 до 35 процентов от капитальных затрат в зависимости от уровня развития и специализации региона», - рассказал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Он сообщил, что подготовлен проект указа, предусматривающий формирование «пула технологического оборудования, которое при ввозе в нашу страну будет освобождено от НДС».