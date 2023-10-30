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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ ГОМЕЛЯ ИСКУССТВЕННО РАЗДЕЛЯЛ ВЫРУЧКУ МЕЖДУ СОБОЙ И ДРУГИМИ ИП
11:53 31.10.2023
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с ИМНС по Советскому району Гомеля выявлена незаконная деятельность индивидуального предпринимателя, занимающегося грузоперевозками молочной продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, для уменьшения налоговых платежей в бюджет гомельский предприниматель на протяжении 2017-2021 годов необоснованно применял упрощенную систему налогообложения, искусственно дробя свой бизнес путем разделения получаемой выручки между собой и другими индивидуальными предпринимателями, которыми были зарегистрированы его близкие родственники.
В результате предприниматель не доплатил налогов на общую сумму свыше 200 тыс. рублей.
В отношении бизнесмена и иных лиц возбуждено уголовное дело. На имущество подозреваемого наложен арест.
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