Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с ИМНС по Советскому району Гомеля выявлена незаконная деятельность индивидуального предпринимателя, занимающегося грузоперевозками молочной продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, для уменьшения налоговых платежей в бюджет гомельский предприниматель на протяжении 2017-2021 годов необоснованно применял упрощенную систему налогообложения, искусственно дробя свой бизнес путем разделения получаемой выручки между собой и другими индивидуальными предпринимателями, которыми были зарегистрированы его близкие родственники.

В результате предприниматель не доплатил налогов на общую сумму свыше 200 тыс. рублей.

В отношении бизнесмена и иных лиц возбуждено уголовное дело. На имущество подозреваемого наложен арест.