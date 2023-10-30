В Беларуси на 31 октября 2023 года во всех категориях хозяйств намолочено 9096,2 тыс. тонн зерна, включая рапс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде,

Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики: на сегодня убрано 201,9 тыс. га и намолочено 1668,6 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 82,7 ц/га.

Зеленой массы кукурузы собрано 22400,0 тыс. тонн.

Сельхозорганизации страны накопали 3734,3 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 472,0, ц/га.

Овощи убраны на 5,04 тыс. га, всего их собрано 150,6 тыс. тонн.