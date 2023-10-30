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ЭКОНОМИКА РБ


У 242 ГРАЖДАН ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ РАСХОДЫ ПРЕВЫСИЛИ ДОХОДЫ


11:37 31.10.2023

Налоговым инспекциями Витебской области за 9 месяцев 2023 года проведено 397 камеральных проверок соответствия доходов и расходов у граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в итоге у 242 граждан были установлены превышения расходов над доходами.

В результате физическим лицам, у которых установлено несоответствие расходов доходам, налоговыми органами Витебской области дополнительно предъявлено к уплате 1715,0 тыс. рублей.
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