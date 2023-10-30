Экспозиция «Сделано в Беларуси» представлена на 26-й международной выставке химической промышленности и науки «Химия», которая проходит в Москве с 30 октября по 2 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, в экспозиции участвуют десять крупнейших предприятий белорусской нефтехимической отрасли: ООО «Белнефтехим-РОС», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гродно Азот», Завод «Химволокно» ОАО «Гродно Азот», ОАО «Лакокраска», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Нафтан», ОАО «СветлогорскХимволокно и ОАО «Завод горного воска».

Они представляют широкий спектр продукции, включая азотные удобрения, полиамидные и полиэфирные нити, кордные ткани, полимерные композиционные материалы, промышленную химию, смазки, парафины, воски, полуфабрикатную продукцию, в том числе лаки и фталевый ангидрид, лакокрасочные материалы, полиэтилен высокого давления, акриловое волокно, масла, полиэфирное волокно «Конжугейт» для текстильной промышленности, полотна нетканые, обвязочную ленту и другие товары.

«Химия» – это не просто выставка, а площадка, где производители химической продукции, поставщики передовых технологий и оборудования и потребители из разных стран мира встречаются для обмена опытом и знаниями, исследования новых решений и укрепления партнерских связей. Выставочное мероприятие в Москве предлагает насыщенную деловую программу, включая обсуждение ключевых вопросов в химической промышленности и проведение мероприятий.

Центральным событием деловой программы выставки станет XI Московский международный химический форум с участием представителей химического комплекса, профильных министерств и отраслевых ассоциаций. Белорусские компании планируют активное участие в обширной бизнес-программе, включая круглые столы, дискуссии, сессии и семинары.

Кроме того, в рамках выставки пройдет конференция «Закупки в химической отрасли», в ходе которой будут рассматриваться актуальные вопросы и нюансы осуществления государственных и коммерческих закупок в химической отрасли от подачи заявок до заключения договоров и контрактов.

Экспозиция «Сделано в Беларуси» организована выставочным предприятием «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

Выставка «Химия» проводится в Москве с 1965 года и является одной из наиболее престижных площадок в своей отрасли. В этом году в мероприятии участвуют около 500 компаний из России, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, ОАЭ, Турции и Узбекистана. Особое внимание на выставке уделяется теме инноваций и высоким технологиям.