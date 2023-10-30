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ЭКОНОМИКА РБ
ШИРИНА ВНЕШНЕГО ШЛЮЗА БЕЛАРУСИ В ИНТЕРНЕТ НА 1 ОКТЯБРЯ СОСТАВИЛА 3470 GBIT/S
10:53 31.10.2023
За январь-сентябрь 2023 года ширина внешнего канала для доступа в сеть Интернет увеличена на 700 Гбит/с и составила на 1 октября 2023 г. 3 470 Гбит/с.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, с целью модернизации существующих сетей передачи данных для улучшения качества и объема предоставляемых услуг продолжались работы по подключению абонентов с применением технологии пассивных оптических сетей (GPON), позволяющей обеспечить скорость передачи данных до 100 Мбит/с и выше.
По состоянию на 1 октября 2023 г. количество абонентов, подключенных по данной технологии, составило порядка 2 932,6 тыс. и увеличилось с начала года более чем на 22 тысячи.
Всего количество абонентов стационарного широкополосного доступа к сети Интернет составило 3 176,6 тыс. с приростом к началу года в 51,5 тыс., при этом уровень проникновения стационарного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей составил 34,5 ед.
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