|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГПК БЕЛАРУСИ: ЗА МЕСЯЦ ОЧЕРЕДИ ГРУЗОВИКОВ В ЛИТВУ ВЫРОСЛИ В 3,5 РАЗА, В ЛАТВИЮ — В 4,3 РАЗА
10:50 31.10.2023
За месяц очереди грузовиков в Литву выросли в 3,5 раза, в Латвию — в 4,3 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«На протяжении октября очереди фур в Литву и Латвию продолжали увеличиваться. При этом власти стран-соседок не предпринимали меры по улучшению обстановки, а намеренно ухудшали ее на путях международного сообщения, игнорируя нормы пропуска транспортных средств»», - говорится в сообщении.
По состоянию на 10:00 в сравнении с началом октября скопление большегрузов в Литву выросло с 440 до 1510 единиц, в Латвию — с 90 до 390.
Так, через самый востребованный маршрут в ЕС для фур — литовский Мядининкай (Каменный Лог) — за месяц проследовало менее 20% автомобилей от нормы.
Очередь легковых транспортных средств в течение месяца достигала 200 единиц на въезд в Польшу, 230 – на литовском направлении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2023
Курсы в банках
на 31.10.2023
Конвертация в банках
на 31.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте