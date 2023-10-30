За месяц очереди грузовиков в Литву выросли в 3,5 раза, в Латвию — в 4,3 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«На протяжении октября очереди фур в Литву и Латвию продолжали увеличиваться. При этом власти стран-соседок не предпринимали меры по улучшению обстановки, а намеренно ухудшали ее на путях международного сообщения, игнорируя нормы пропуска транспортных средств»», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 в сравнении с началом октября скопление большегрузов в Литву выросло с 440 до 1510 единиц, в Латвию — с 90 до 390.

Так, через самый востребованный маршрут в ЕС для фур — литовский Мядининкай (Каменный Лог) — за месяц проследовало менее 20% автомобилей от нормы.

Очередь легковых транспортных средств в течение месяца достигала 200 единиц на въезд в Польшу, 230 – на литовском направлении.