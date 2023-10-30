Главным управлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Брестской области в ходе выборочной проверки установлены многочисленные нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей в магазине «Фермер» (ЧТУП «Метхауз»), который занимается розничной торговлей в Кобрине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на момент проведения проверки в магазине допущено значительное несоблюдение ассортиментного перечня товаров. В продаже отсутствовали мясные продукты, кисломолочная продукция, сыры, масло растительное, продукты для детского питания, яйцо, сухие завтраки, табачные изделия и др., предусмотренные ассортиментным перечнем.

Кроме того, в объекте торговли к реализации предлагалось 2 наименования продовольственных товаров с истекшими сроками годности.

В результате работа данного торгового объекта приостановлена МАРТ до устранения допущенных нарушений законодательства.

В ведомстве обращают внимание, что субъект торговли, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы объекта торговли после устранения выявленных нарушений.