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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО МАГАЗИНА В КОБРИНЕ
10:44 31.10.2023
Главным управлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Брестской области в ходе выборочной проверки установлены многочисленные нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей в магазине «Фермер» (ЧТУП «Метхауз»), который занимается розничной торговлей в Кобрине.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на момент проведения проверки в магазине допущено значительное несоблюдение ассортиментного перечня товаров. В продаже отсутствовали мясные продукты, кисломолочная продукция, сыры, масло растительное, продукты для детского питания, яйцо, сухие завтраки, табачные изделия и др., предусмотренные ассортиментным перечнем.
Кроме того, в объекте торговли к реализации предлагалось 2 наименования продовольственных товаров с истекшими сроками годности.
В результате работа данного торгового объекта приостановлена МАРТ до устранения допущенных нарушений законодательства.
В ведомстве обращают внимание, что субъект торговли, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы объекта торговли после устранения выявленных нарушений.
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