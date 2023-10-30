ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЕЕ 26 МЛН РУБЛЕЙ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ОТ ФИЗЛИЦ

10:13 31.10.2023 Более 26 миллионов рублей имущественных налогов поступило в бюджет области за 9 месяцев 2023 года от физических лиц. Такую цифру озвучил начальник инспекции МНС по Гомельской области Дмитрий Калеев. «Физическим лицам до 15 ноября необходимо уплатить три вида налогов – транспортный, земельный и налог на недвижимость», - напомнил Дмитрий Калеев срок уплаты имущественных налогов.