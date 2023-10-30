В Беларуси с 1 ноября вводится запрет на лов сома европейского и сига.

Как сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира, с приближением зимы сом залегает в ямах и (или) других укрытиях, где проводит зимний период в неподвижном состоянии, тем самым становясь легкой добычей для недобросовестных рыболовов. В целях сохранения сома европейского в зимний период с 1 ноября по 31 марта повсеместно запрещен его лов.

Запрет на лов сига чудского связан у данного вида с периодом его нереста. С целью создания благоприятных условий для его воспроизводства с 1 ноября по 15 декабря осуществлять лов сига чудского запрещено.

Добыча данных видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин за каждую особь сома европейского и 9 базовых величин за каждую особь сига чудского.