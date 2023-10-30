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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАТОРОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ В БЕЛАРУСИ СОКРАТИЛОСЬ


09:25 31.10.2023

На сегодня в Беларуси лицензию в области электросвязи имеет 172 оператора электросвязи (на 1 января 2023 года и было зарегистрировано 178).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, основным направлением развития сети электросвязи РУП «Белтелеком» является завершение процесса переключения абонентов на программно-аппаратную IMS-платформу, что позволяет предоставлять абонентам весь спектр современных телекоммуникационных услуг по одной абонентской линии.

На конец отчетного квартала к IMS-платформе было подключено 3 764,6 тыс. абонентов. Строительство мультисервисных сетей позволяет не только улучшить качество и расширить перечень предоставляемых услуг, но и оптимизировать затраты на эксплуатацию сетей электросвязи.

Обеспечено дальнейшее развитие услуг сотовой подвижной электросвязи. По состоянию на 1 октября 2023 года общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в республике составило 11 823 тыс. Уровень проникновения сотовой подвижной электросвязи в республике составил 128,5 абонента на 100 жителей. Сотовой подвижной электросвязью второго и третьего поколения охвачено 99,3% и 98,6% территории республики соответственно, на которой проживает 99,9% населения.

Активно развивалась сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE и услуги на ее основе.

За январь-сентябрь 2023 года охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составил 98,0%.

Развитие сетей сотовой подвижной электросвязи третьего и четвертого поколения обеспечивает стабильный рост абонентов беспроводного широкополосного доступа к интернету: количество абонентов беспроводного широкополосного доступа к этой сети за третий квартал 2023 года составило 9 038,0 тыс. с проникновением услуг в 98,2 ед. на 100 жителей

Стоит отметить активное развитие услуги телевидения по интернет-протоколу. За январь-сентябрь 2023 года количество абонентов IP-телевидения составило 2 496,4 тыс. абонентов.
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