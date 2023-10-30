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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДИТЕЛИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ ОЖИДАЮТ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫПУСКА И СПРОСА НА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ
18:00 30.10.2023
Руководители промпредприятий ожидают увеличения выпуска и спроса на свою продукцию. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса директоров промышленных организаций, проведенного в октябре текущего года НИЭИ Минэкономики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, более трети опрошенных указали, что объем производства на их предприятиях вырос, каждый третий участник исследования отметил снижение запасов готовой продукции.
Уровень загрузки производственных мощностей в среднем по промышленности сохранился на уровне сентября и составил 70%.
Средний период обеспеченности заказами превышает 3 месяца.
Свыше 90% опрошенных сообщили о сохранении либо росте численности работников.
В ближайшей перспективе большинство руководителей предприятий планируют сохранение текущего уровня занятости.
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