Руководители промпредприятий ожидают увеличения выпуска и спроса на свою продукцию. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса директоров промышленных организаций, проведенного в октябре текущего года НИЭИ Минэкономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, более трети опрошенных указали, что объем производства на их предприятиях вырос, каждый третий участник исследования отметил снижение запасов готовой продукции.

Уровень загрузки производственных мощностей в среднем по промышленности сохранился на уровне сентября и составил 70%.

Средний период обеспеченности заказами превышает 3 месяца.

Свыше 90% опрошенных сообщили о сохранении либо росте численности работников.

В ближайшей перспективе большинство руководителей предприятий планируют сохранение текущего уровня занятости.