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ЭКОНОМИКА РБ
НА ФОРУМЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕРНЕТОМ BELARUS IGF-2023 ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
17:47 30.10.2023
15 ноября 2023 года в Минске состоится юбилейный пятый Форум по управлению интернетом Belarus IGF-2023.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре защиты персональных данных, Belarus IGF – это крупнейшая в стране открытая площадка для обсуждения ключевых аспектов развития интернета. Форум объединяет представителей государства, бизнеса, некоммерческих организаций, технического и академического сообщества, а также простых интернет-пользователей. Belarus IGF является одним из самых масштабных форумов в регионе и ежегодно собирает более 300 участников со всего мира – от стран СНГ до Канады и Австралии.
В секции форума «Защита персональных данных: опыт практиков» обсудят ключевые вопросы работы с информацией и типичные нарушения законодательства о персональных данных, эксперт нашего Центра и практикующие юристы поделятся опытом и разберут интересные кейсы из практики.
Пул спикеров и список тем для обсуждения – внушительные, а участие в форуме – бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
Форумы по управлению интернетом (Internet Governance Forum) проводятся с 2006 года в разных странах под эгидой ООН и традиционно привлекают внимание крупных международных организаций и технологических компаний. Организатором IGF в Беларуси традиционно выступает компания hoster.by – крупнейший регистратор доменов .BY и .БЕЛ, облачный хостинг-провайдер, эксперт в области информационной безопасности. Официальные партнеры форума – Министерство связи и информатизации, Министерство информации Беларуси, OOO «Белорусские облачные технологии» (beCloud).
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