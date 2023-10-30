В ноябре 2023 года в Беларуси вводятся более 100 государственных стандартов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, 16 стандартов объединены общей темой «Система стандартов безопасности труда», они распространяются, в частности, на специальную одежду и средства индивидуальной защиты и устанавливают к ним технические требования и методы испытаний.

При этом 13 стандартов относятся к области сельского хозяйства и продовольствия и устанавливают методы лабораторных исследований пищевых продуктов.

Четыре стандарта распространяются на тару и определяют требования на фляги для лакокрасочных материалов, стеклянные банки для пищевой рыбной продукции, бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей, а также методы испытаний упаковки на герметичность и гидравлическое давление.

СТБ ISO/TR 10688-2023 содержит основные термины и формулы для определения оптических свойств бумаги, картона и целлюлозы, а ГОСТ 2850-2022 устанавливает требования на хризотиловый картон.

Новые стандарты также касаются легкой и химической промышленности, машиностроения, электротехники, строительных материалов и др.

Наименования всех вводимых в ноябре стандартов размещены на сайте tnpa.by.