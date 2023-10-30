В январе-сентябре 2023 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 2165 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 216,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 84 тыс. квадратных метров общей площади, или 38,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 55,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 64,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,7% от общего ввода по области.