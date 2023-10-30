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ЭКОНОМИКА РБ
АЛЕКСАНДР ЧЕРВЯКОВ НАЗВАЛ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ В ПЕРСПЕКТИВЕ ИЗМЕНЯТ СТРУКТУРУ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
17:00 30.10.2023
Министр экономики Беларуси Александр Червяков в интервью передаче «Главный эфир» назвал стратегические проекты, которые в перспективе изменят структуру экономики страны.
«Стратегические проекты – это проекты, которые могут изменить структуру экономики, отрасли, региона, и стать локомотивом для других видов деятельности. И они должны реализовываться там, где у нас есть сырье, компетенции и потенциал.
Первое. Развитие деревообработки. Строительство нового целлюлозного комбината и производство не только бумаги, упаковки, но и новых видов продукции: нитей, вискозы.
Второе направление. Переработка базальтов и производство из них композитных материалов для машиностроения, автомобилестроения и так далее.
Третье. В сфере энергетики. Это строительство второй атомной станции. Такая необходимость обоснована глубокой цифровизацией экономики, что потребует огромных энергозатрат. Плюс переход на водород как источник топлива, производство которого очень энергозатратно. А также строительство энергоемких производств.
Четвертое. Биотехнологии. Проект БНБК должен разворачиваться. Производство аминокислот и других продуктов биосинтеза для целей пищевой, кормовой и фармпромышленности.
Пятое. Развитие фарминдустрии. Переработка сырья растительного и животного происхождения для производства лекарственных препаратов.
Шестое. Автомобилестроение с глубокой локализацией комплектующих на территории республики.
Еще один важный проект, который уже обсуждается – разработка совместно с российскими коллегами собственного самолета.
Это ключевые направления, реализация которых в перспективе изменит структуру экономики», – резюмировал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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