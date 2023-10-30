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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ В 2023 ГОДУ ПРЕСЕКЛИ 66 ПОПЫТОК ВВОЗА ТРАНСПОРТА ПО ЗАНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ


16:50 30.10.2023

В 2023 году Брестская таможня пресекла 66 попыток ввоза на территорию ЕАЭС по заниженной в два и более раз стоимости грузовых тягачей, полуприцепов и легковых автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, общая стоимость незаконно ввозимых транспортных средств составила около 30 млн рублей.

По данным фактам в отношении перевозчиков составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 3, ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.

В одном из последних случаев при перемещении авто из Германии в Беларусь их стоимость занизили почти в три раза. Легковые автомобили Jeep Wrangler и Ford F-150 Raptor 2023 годов выпуска следовали в грузовике MAN через пункт пропуска «Козловичи». Управлял машиной представитель польской фирмы-перевозчика, который представил к таможенному оформлению документы с указанной стоимостью на перемещаемый товар в 180 тыс. рублей. Даже без осуществления проверочных мероприятий было понятно, что заявленная сумма для таких транспортных средств подозрительно низкая. Как результат, установленная настоящая стоимость составила около 515 тыс. рублей.

Такое занижение позволило бы «сэкономить» на таможенных платежах в общей сумме более 116 тыс. рублей.
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