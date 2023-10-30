В Могилевской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2023 г. составил 4794,3 млн рублей, или 105% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,6 рубля против 15,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,1% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2023 г. составил 4413,2 млн рублей, или 105,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-сентябре 2023 г. составил 2450,5 млн рублей, или 79% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2023 г. составил 223,5 млн рублей, или 111,4% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2022 г.