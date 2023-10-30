|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАНЫ ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ НОВАЦИЙ ДЛЯ ПРИТОКА ИНВЕСТИЦИЙ
15:15 30.10.2023
В Беларуси разработаны пять ключевых новаций для притока инвестиций. Об этом рассказал министр экономики Александр Червяков в интервью передаче «Главный эфир».
«Инвестиционный цикл запущен, когда фонды обновляются. Для этого нам необходимо было выйти на уровень инвестиций порядка 20% к ВВП. Начиная с мая месяца, у нас среднемесячные темпы роста инвестиций 122%. Это результат запуска инвестиционного цикла. Мы продолжаем работать над улучшением инвестиционной среды Беларуси.В этом году планируем принять закон «Об инвестициях». Назову пять ключевых новаций документа: «стабоговорка» на пять лет, то есть гарантия от неблагоприятного изменения налогового законодательства; освобождение от налога на прибыль на срок до пяти лет; компенсация затрат на создание внешней инфраструктуры по определенным объектам; государственная закупка произведенной инвестором новой для страны и усовершенствованной продукции; механизм бюджетных трансфертов. Их размер будет варьировать от 10 до 35 процентов от капитальных затрат в зависимости от уровня развития и специализации региона.
Принятие этого закона, по моему мнению, станет дополнительным катализатором «оживления» активности национальных и зарубежных бизнесменов на нашей территории.
Кроме того, подготовлен проект указа <...> по НДС. Он направлен на активизацию модернизации предприятий. Будет сформирован пул технологического оборудования, которое при ввозе в нашу страну будет освобождено от НДС», – отметил Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2023
Курсы в банках
на 30.10.2023
Конвертация в банках
на 30.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте