В Беларуси разработаны пять ключевых новаций для притока инвестиций. Об этом рассказал министр экономики Александр Червяков в интервью передаче «Главный эфир».

«Инвестиционный цикл запущен, когда фонды обновляются. Для этого нам необходимо было выйти на уровень инвестиций порядка 20% к ВВП. Начиная с мая месяца, у нас среднемесячные темпы роста инвестиций 122%. Это результат запуска инвестиционного цикла. Мы продолжаем работать над улучшением инвестиционной среды Беларуси.В этом году планируем принять закон «Об инвестициях». Назову пять ключевых новаций документа: «стабоговорка» на пять лет, то есть гарантия от неблагоприятного изменения налогового законодательства; освобождение от налога на прибыль на срок до пяти лет; компенсация затрат на создание внешней инфраструктуры по определенным объектам; государственная закупка произведенной инвестором новой для страны и усовершенствованной продукции; механизм бюджетных трансфертов. Их размер будет варьировать от 10 до 35 процентов от капитальных затрат в зависимости от уровня развития и специализации региона.

Принятие этого закона, по моему мнению, станет дополнительным катализатором «оживления» активности национальных и зарубежных бизнесменов на нашей территории.

Кроме того, подготовлен проект указа <...> по НДС. Он направлен на активизацию модернизации предприятий. Будет сформирован пул технологического оборудования, которое при ввозе в нашу страну будет освобождено от НДС», – отметил Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.