Комитет госконтроля Гродненской области выявил в магазинах и на рынках региона нарушения условий реализации кондитерских изделий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, в ходе проверок установлены факты отсутствия в продаже кондитерских изделий, предусмотренных ассортиментным перечнем, реализации продукции без обязательной информации для покупателей, без деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, продажи продукции после истечения сроков годности и без ценников.

Так, в одном из павильонов на небольшом рынке Гродно в продажу было допущено 31 наименование кондитерских изделий без наличия ценников.

В двух магазинах Волковыска в продаже отсутствовал шоколад диабетический и мучные кондитерские изделия, предусмотренные ассортиментными перечнями магазинов.

В пяти торговых объектах Гродно выявлена кондитерская продукция без информации о производителе, составе, пищевой ценности и конечном сроке годности.

Аналогичные нарушения установлены и в магазинах города Мосты, Щучине, Слониме, Лидском районе.

В торговых павильонах на рынках Гродно к реализации предлагалось 35 наименований кондитерских изделий без наличия декларации о соответствии.

В 7 торговых объектах области установлены факты реализации кондитерских изделий после истечения сроков годности. В трех магазинах города Мосты и Мостовского района выявлено 7,85 кг мучных кондитерских изделий, в двух магазинах Лидского района – 14 наименований кондитерских изделий, в двух торговых объектах города Ивье – 1 кг сладостей мучных и 1,1 кг конфет.

Торговым организациям направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Все нарушения незамедлительно устранены: маркировка нанесена, товары с истекшим сроком годности и без наличия декларации о соответствии сняты с реализации.

Контроль по вопросам бесперебойных поставок и наличия кондитерских изделий в торговой сети, а также соблюдения качества реализуемой продукции будет продолжен.