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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ РЕГИОНА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОДАЖИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
14:40 30.10.2023
Комитет госконтроля Гродненской области выявил в магазинах и на рынках региона нарушения условий реализации кондитерских изделий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, в ходе проверок установлены факты отсутствия в продаже кондитерских изделий, предусмотренных ассортиментным перечнем, реализации продукции без обязательной информации для покупателей, без деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, продажи продукции после истечения сроков годности и без ценников.
Так, в одном из павильонов на небольшом рынке Гродно в продажу было допущено 31 наименование кондитерских изделий без наличия ценников.
В двух магазинах Волковыска в продаже отсутствовал шоколад диабетический и мучные кондитерские изделия, предусмотренные ассортиментными перечнями магазинов.
В пяти торговых объектах Гродно выявлена кондитерская продукция без информации о производителе, составе, пищевой ценности и конечном сроке годности.
Аналогичные нарушения установлены и в магазинах города Мосты, Щучине, Слониме, Лидском районе.
В торговых павильонах на рынках Гродно к реализации предлагалось 35 наименований кондитерских изделий без наличия декларации о соответствии.
В 7 торговых объектах области установлены факты реализации кондитерских изделий после истечения сроков годности. В трех магазинах города Мосты и Мостовского района выявлено 7,85 кг мучных кондитерских изделий, в двух магазинах Лидского района – 14 наименований кондитерских изделий, в двух торговых объектах города Ивье – 1 кг сладостей мучных и 1,1 кг конфет.
Торговым организациям направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Все нарушения незамедлительно устранены: маркировка нанесена, товары с истекшим сроком годности и без наличия декларации о соответствии сняты с реализации.
Контроль по вопросам бесперебойных поставок и наличия кондитерских изделий в торговой сети, а также соблюдения качества реализуемой продукции будет продолжен.
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