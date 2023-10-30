ЭКОНОМИКА РБ

ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 14%

14:29 30.10.2023 По состоянию на 1 октября 2023 года на учете в налоговых органах Витебской области состоит 22 328 индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, от данной категории плательщиков в бюджет поступило 66,3 млн рублей налогов и других платежей, что в сопоставимых ценах выше уровня аналогичного периода прошлого года на 14%. Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 3,3% в общих поступлениях бюджета области.