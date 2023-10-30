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ЭКОНОМИКА РБ
ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 14%
14:29 30.10.2023
По состоянию на 1 октября 2023 года на учете в налоговых органах Витебской области состоит 22 328 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, от данной категории плательщиков в бюджет поступило 66,3 млн рублей налогов и других платежей, что в сопоставимых ценах выше уровня аналогичного периода прошлого года на 14%.
Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 3,3% в общих поступлениях бюджета области.
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